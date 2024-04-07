Переселенец из Белгорода жалуется на плохие условия жизни в Тайге — перехват ГУР

Эвакуация людей из Белгорода. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор одного из эвакуированных из российского города Белгорода в Тайгу. Мужчина пожаловался на плохие условия жизни на новом месте и невыполненные обещания властей.

Об этом ГУР МОУ сообщает в Telegram в субботу, 6 апреля.

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По словам белгородца, ему как и другим эвакуированным в Тайгу из-за обстрелов города обещали бесплатно выдать лекарства и одежду, однако нет ни того, ни другого. К тому же, вероятно, переселенцев контролируют пограничники с собаками.

"А тут тоже в первый же день и таблетки дадим, и все на свете. Ни таблеток, ни одежды, ничего, еще и кричат с собакой: туда не ходите, сюда не ходите..." — жалуется мужчина.

Питание эвакуированных тоже не отличается разнообразием — "ложка картофеля" или гречка, которую, по словам переселенца, дают часто.

"Ну, будто кормят нормально, но порции детские", — сетует он.

К тому же в Тайге тяжелые условия для жизни. Как рассказывает белгородец, как только зайдет солнце, становится невыносимо холодно.

Когда его собеседник, вероятно, спросил, могут ли они выбирать место, куда эвакуироваться, мужчина ответил неоднозначно, намекая, что выбрать нельзя. В Тайге в основном сами белгородцы.

Напомним, что в Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска, однако российские власти препятствуют выезду жителей приграничных регионов, в том числе из Белгородской области.