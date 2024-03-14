У Росії влада блокує евакуацію мешканців Бєлгородської області, — ЗМІ

Росіяни на вокзалі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон у четвер, 14 березня, анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Мешканців закликали виїхати, однак російська влада блокує евакуацію.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

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За даними видання, залізничний вокзал у Бєлгороді оточили російські силовики, зростає паніка серед цивільного населення.

Також українська розвідка поділилася перехопленням розмови місцевих.

"Карачанського обстріляли і таксистів обстріляли, не знаю, як наші будуть їхати. Так, залізничний вокзал вже очепили, все, вже нікого не пускають ні туди, ні назад, я не знаю, п***ець якийсь. Нехай вони біля Прохорівки сходять", — сказав росіянин.

Нагадаємо, вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області.

Також бійці російського добровольчого корпусу зайшли на територію Брянської області. Представники руху показали кадри з місця подій.

Згодом бійці легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Курської області та взяли під контроль населений пункт Тьоткино.