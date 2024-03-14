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В России власти блокируют эвакуацию жителей Белгородской области, — СМИ

14 марта 2024 12:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В России власти блокируют эвакуацию жителей Белгородской области, — СМИ
Россияне на вокзале. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон в четверг, 14 марта, анонсировали удары по Белгороду и Курску. Жителей призвали уехать, однако российские власти блокируют эвакуацию.

Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.

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По данным издания, железнодорожный вокзал в Белгороде оцепили российские силовики, растет паника среди гражданского населения.

Также украинская разведка поделилась перехватом местных разговоров.

"Карачанского обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут ехать. Да, железнодорожный вокзал уже оцепили, все, уже никого не пускают ни туда, ни назад, я не знаю, что какой-нибудь. Пусть они у Прохоровки сходят", — сказал россиянин.

Напомним, утром 12 марта российские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Также бойцы русского добровольческого корпуса зашли на территорию Брянской области. Представители движения показали кадры с места происшествия.

Затем бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино.

эвакуация
россияне
обстрелы
Белгородская область
Бєлгород

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