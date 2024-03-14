В России власти блокируют эвакуацию жителей Белгородской области, — СМИ
Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон в четверг, 14 марта, анонсировали удары по Белгороду и Курску. Жителей призвали уехать, однако российские власти блокируют эвакуацию.
Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.
Эвакуация из Белгорода
По данным издания, железнодорожный вокзал в Белгороде оцепили российские силовики, растет паника среди гражданского населения.
Также украинская разведка поделилась перехватом местных разговоров.
"Карачанского обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут ехать. Да, железнодорожный вокзал уже оцепили, все, уже никого не пускают ни туда, ни назад, я не знаю, что какой-нибудь. Пусть они у Прохоровки сходят", — сказал россиянин.
Напомним, утром 12 марта российские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.
Также бойцы русского добровольческого корпуса зашли на территорию Брянской области. Представители движения показали кадры с места происшествия.
Затем бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино.
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