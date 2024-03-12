Легіон Свобода Росії взяли під контроль Тьоткіно Курської області

Бійці легіону "Свобода Росії" під час захоплення Тьоткіно. Фото: скриншот з відео

Бійці легіону "Свобода Росії" у вівторок, 12 березня, зайшли на територію Курської області. Їм вдалося взяти під контроль населений пункт Тьоткіно.

Про це представники легіону повідомили у Telegram.

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"Смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил", — йдеться у повідомленні.

Бійці легіону розповіли, що путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку.

Нагадаємо, військові російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які відбудуться з 15 по 17 березня.

Вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області.

Бійці російського добровольчого корпусу зайшли також на територію Брянської області. Представники руху показали нові кадри з місця подій.

Крім того, бойові дії на території Росії прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.