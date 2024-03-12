Легион Свобода России взяли под контроль Теткино Курской области

Бойцы легиона "Свобода России" во время захвата Теткино. Фото: скриншот с видео

Бойцы легиона "Свобода России" во вторник, 12 марта, зашли на территорию Курской области. Им удалось взять под контроль населенный пункт Теткино.

Об этом представители легиона сообщили в Telegram.

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"Пгт Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил", — говорится в сообщении.

Бойцы легиона рассказали, что путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику.

Напомним, военные российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Утром 12 марта российские добровольческие батальоны вошли в окрестности Белгородской области.

Бойцы русского добровольческого корпуса зашли также на территорию Брянской области. Представители движения показали новые кадры с места происшествия.

Кроме того, боевые действия на территории России прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.