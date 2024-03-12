Легион Свобода России взяли под контроль Теткино Курской области
Бойцы легиона "Свобода России" во вторник, 12 марта, зашли на территорию Курской области. Им удалось взять под контроль населенный пункт Теткино.
Об этом представители легиона сообщили в Telegram.
Легион Свобода России в Курской области
"Пгт Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил", — говорится в сообщении.
Бойцы легиона рассказали, что путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику.
Напомним, военные российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.
Утром 12 марта российские добровольческие батальоны вошли в окрестности Белгородской области.
Бойцы русского добровольческого корпуса зашли также на территорию Брянской области. Представители движения показали новые кадры с места происшествия.
Кроме того, боевые действия на территории России прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.
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