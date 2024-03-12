З'явилися нові кадри, зняті під час рейду РДК в Брянську область

Бойові дії у Брянській області. Фото: скришот з відео

Бійці російського добровольчого корпусу у вівторок, 12 березня, зайшли на територію Брянської області. В регіоні було чутно постріли та вибухи.

Представники РДК опублікували нові кадри з місця подій у Telegram.

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РДК у Брянській області 12 березня

"Армія Кремлівського режиму кидає зброю навіть не почавши бій. Якщо ви чекали моменту, щоб приєднатися до нас — він настав", — йдеться у повідомленні.

У РДК зазначили, що минулого місяця кремлівський режим "остаточно розправився з останньою надією мирної опозиції", натякаючи на смерть опозиціонера Олексія Навального в колонії.

Також там нагадали, що у березні в Росії призначено чергові "вибори".

"Бійці РДК ніколи не мали ілюзій і знали, що влада в Росії розуміє виключно мову сили. Саме тому ми знову входимо на територію Російської Федерації!", — додали бійці корпусу.

Нагадаємо, військові російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які відбудуться з 15 по 17 березня.

Також вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області. А пропагандистські воєнкори заявляли про спробу прориву "українських ДРГ" у Бєлгородську та Курську області.

Крім того, бойові дії на території Росії прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.