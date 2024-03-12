Появились новые кадры, снятые во время рейда РДК в Брянскую область

Боевые действия в Брянской области. Фото: скришот с видео

Бойцы российского добровольческого корпуса во вторник, 12 марта, зашли на территорию Брянской области. В регионе были слышны выстрелы и взрывы.

Представители РДК опубликовали новые кадры с места событий в Telegram.

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РДК в Брянской области 12 марта

"Армия Кремлевского режима бросает оружие даже не начав бой. Если вы ждали момента, чтобы присоединиться к нам — он наступил", — говорится в сообщении.

В РДК отметили, что в прошлом месяце кремлевский режим "окончательно расправился с последней надеждой мирной оппозиции", намекая на смерть оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Также там напомнили, что в марте в России назначены очередные "выборы".

"Бойцы РДК никогда не питали иллюзий и знали, что власти в России понимают исключительно язык силы. Именно поэтому мы снова входим на территорию Российской Федерации!", — добавили бойцы корпуса.

Напомним, военные российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Также утром 12 марта российские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области. А пропагандистские военкоры заявляли о попытке прорыва "украинских ДРГ" в Белгородской и Курской областях.

Кроме того, боевые действия на территории России прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.