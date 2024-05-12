Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Белгороде упала крыша разрушенного подъезда arrow

В Белгороде упала крыша разрушенного подъезда

12 мая 2024 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белгороде упала крыша разрушенного подъезда
Разрушенный подъезд в Белгороде. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Белгороде упала крыша разрушенного подъезда. Это произошло во время разбора завалов.

Об этом сообщают в соцсетях в воскресенье, 12 мая.

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Падение крыши в Белгороде

По информации росСМИ, под завалы могли попасть несколько спасателей, которые разбирали последствия обрушения части дома.

Последствия взрывов в Белгороде
Разрушенный подъезд в Белгороде. Фото: росСМИ
Взрывы в Белгороде - разрушен подъезд
Разрушенный подъезд в Белгороде. Фото: росСМИ

В настоящее время спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения.

Разрушенный подъезд в Белгороде
Разбор завалов в Белгороде Фото: росСМИ

Напомним, 12 мая в Белгороде раздались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки.

Также 11 мая в Белгороде были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.

россия
взрыв
россияне
Белгородская область
Белгород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина