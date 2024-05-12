В Белгороде упала крыша разрушенного подъезда
12 мая 2024 13:17
Разрушенный подъезд в Белгороде. Фото: росСМИ
В Белгороде упала крыша разрушенного подъезда. Это произошло во время разбора завалов.
Об этом сообщают в соцсетях в воскресенье, 12 мая.
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Падение крыши в Белгороде
По информации росСМИ, под завалы могли попасть несколько спасателей, которые разбирали последствия обрушения части дома.
В настоящее время спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения.
Напомним, 12 мая в Белгороде раздались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки.
Также 11 мая в Белгороде были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.
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