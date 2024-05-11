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У Бєлгороді лунали вибухи — місцеві повідомляють про "прильоти"

11 травня 2024 20:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Бєлгороді лунали вибухи — місцеві повідомляють про "прильоти"
Дим в небі. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському Бєлгороді в суботу, 11 травня, було чутно звуки вибухів. У місті повідомляють про "прильоти" внаслідок атаки.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Спочатку місцеві повідомляли про задимлення в Бєлгороді та сліди від роботи ППО в небі. Згодом стало відомо, що через обстріл загорівся автомобіль — попередньо, без постраждалих.

обстріл Бєлгорода 11 травня
Наслідки атаки. Фото: росЗМІ

Також сталося влучання у будинок на бульварі Юності, після чого на вулицях Бєлгорода загорілися ще декілька автомобілів.

Водночас на проспекті Ватутіна в житловій багатоповерхівці та в ТЦ на Шаладіно повибивало вікна. Також після "прильотів" пошкоджено пасажирський автобус.

Місцеві ЗМІ повідомляють про одного загиблого та 14 постраждалих у важкому стані. Однак офіційної інформації немає. На місце влучань прибув губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Крім того, оперативні служби вже загасили згорілі внаслідок прильоту автомобілі на Костюкова, 75.

Нагадаємо, 10 травня на території тимчасово окупованої Луганської області стався "приліт" по російській нафтобазі. На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. 

Також ми писали, що в Донецьку ракети вдарили по ресторану, в якому російські військові зібралися для святкування 10-ї річниці так званої "республіки".

Крім того, сьогодні на складі будматеріалів в Підмосков'ї сталася пожежа.

вибух
війна в Україні
Бєлгород
Росія
атака

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