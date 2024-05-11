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В Белгороде раздавались взрывы — местные сообщают о "прилетах"

11 мая 2024 20:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Белгороде раздавались взрывы — местные сообщают о "прилетах"
Дым в небе. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В российском Белгороде в субботу, 11 мая, были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.

Об этом пишут российские СМИ.

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Взрывы в Белгороде 11 мая

Сначала местные сообщали о задымлении в Белгороде и следах от работы ПВО в небе. Позже стало известно, что из-за обстрела загорелся автомобиль — предварительно, без пострадавших.

обстрел Белгорода 11 мая
Последствия атаки. Фото: росСМИ

Также произошло попадание в здание на бульваре Юности, после чего на улицах Белгорода загорелось еще несколько автомобилей.

На проспекте Ватутина в жилой многоэтажке и в ТЦ на Шаладино выбило окна. Также после "прилетов" поврежден пассажирский автобус.

Местные СМИ сообщают об одном погибшем и 14 пострадавших в тяжелом состоянии. Однако официальной информации нет. На место попадания прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, оперативные службы уже потушили сгоревшие в результате прилета автомобили на Костюкова, 75.

Напомним, 10 мая на территории временно оккупированной Луганской области произошел "прилет" по российской нефтебазе. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.

Также мы писали, что в Донецке ракеты ударили по ресторану, в котором российские военные собрались для празднования 10-летия так называемой "республики".

Кроме того, сегодня на складе стройматериалов в Подмосковье произошел пожар.

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Бєлгород
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