В Белгороде раздавались взрывы — местные сообщают о "прилетах"
В российском Белгороде в субботу, 11 мая, были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.
Об этом пишут российские СМИ.
Взрывы в Белгороде 11 мая
Сначала местные сообщали о задымлении в Белгороде и следах от работы ПВО в небе. Позже стало известно, что из-за обстрела загорелся автомобиль — предварительно, без пострадавших.
Также произошло попадание в здание на бульваре Юности, после чего на улицах Белгорода загорелось еще несколько автомобилей.
На проспекте Ватутина в жилой многоэтажке и в ТЦ на Шаладино выбило окна. Также после "прилетов" поврежден пассажирский автобус.
Местные СМИ сообщают об одном погибшем и 14 пострадавших в тяжелом состоянии. Однако официальной информации нет. На место попадания прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Кроме того, оперативные службы уже потушили сгоревшие в результате прилета автомобили на Костюкова, 75.
Напомним, 10 мая на территории временно оккупированной Луганской области произошел "прилет" по российской нефтебазе. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.
Также мы писали, что в Донецке ракеты ударили по ресторану, в котором российские военные собрались для празднования 10-летия так называемой "республики".
Кроме того, сегодня на складе стройматериалов в Подмосковье произошел пожар.
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