У Підмосков'ї масштабна пожежа — що горить

Пожежа. Фото: росЗМІ

У російському місті Наро-Фомінськ, яке знаходиться поблизу Москви, в суботу, 11 травня, сталася масштабна пожежа. Відомо, що вогонь охопив склад будівельних матеріалів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За даними місцевих ЗМІ, пожежа сталася на вулиці Погодіна у Наро-Фомінську — там горить склад будівельних матеріалів із полікарбонатом.

Відомо, що площа пожежі становить понад 2500 квадратних метрів, а на місці працюють пожежники.

Пожежа. Фото: росЗМІ

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, 10 травня на території тимчасово окупованої Луганської області стався "приліт" по російській нафтобазі. На місці влучання розгорілася масштабна пожежа.

А в Донецьку ракети вдарили по ресторану, в якому російські військові зібралися для святкування 10 річниці так званої "республіки".