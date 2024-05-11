В Подмосковье масштабный пожар — что горит
В российском городе Наро-Фоминск, который находится вблизи Москвы, в субботу, 11 мая, произошел масштабный пожар. Известно, что огонь охватил склад строительных материалов.
Об этом пишут российские СМИ.
Пожар в Подмосковье 11 мая
По данным местных СМИ, пожар произошел на улице Погодина в Наро-Фоминске — там горит склад строительных материалов с поликарбонатом.
Известно, что площадь пожара составляет более 2500 кв. м, а на месте работают пожарные.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, 10 мая на территории временно оккупированной Луганской области произошел "прилет" по российской нефтебазе. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.
А в Донецке ракеты ударили по ресторану, в котором российские военные собрались для празднования 10-й годовщины так называемой "республики".
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