В Подмосковье масштабный пожар — что горит

Пожар. Фото: росСМИ

В российском городе Наро-Фоминск, который находится вблизи Москвы, в субботу, 11 мая, произошел масштабный пожар. Известно, что огонь охватил склад строительных материалов.

Об этом пишут российские СМИ.

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По данным местных СМИ, пожар произошел на улице Погодина в Наро-Фоминске — там горит склад строительных материалов с поликарбонатом.

Известно, что площадь пожара составляет более 2500 кв. м, а на месте работают пожарные.

Пожар. Фото: росСМИ

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 10 мая на территории временно оккупированной Луганской области произошел "прилет" по российской нефтебазе. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.

А в Донецке ракеты ударили по ресторану, в котором российские военные собрались для празднования 10-й годовщины так называемой "республики".