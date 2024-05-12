У Бєлгороді пролунали потужні вибухи — зруйновано підʼїзд багатоповерхівки

Розбір завалів у Бєлгороді. Фото: скриншот

У Бєлгороді у неділю, 12 травня, пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Вибухи в Бєлгороді

За словами місцевих, є загроза падіння всього десятиповерхового будинку.

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Наразі на місці події працюють рятівники.

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

До того ж проводиться евакуація жителів. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є загиблі та поранені.

Нагадаємо, 11 травня у Бєлгороді було чутно звуки вибухів. У місті повідомляють про "прильоти" внаслідок атаки.

Також 9 травня у Росії заявили про сильні обстріли у Бєлгородській області. За даними влади РФ, постраждали вісім осіб, четверо з них — у лікарні.