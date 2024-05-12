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В Белгороде прогремели мощные взрывы — разрушен подъезд многоэтажки

12 мая 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белгороде прогремели мощные взрывы — разрушен подъезд многоэтажки
Разбор завалов в Белгороде. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Белгороде в воскресенье, 12 мая, прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Взрывы в Белгороде

По словам местных, есть угроза падения всего десятиэтажного дома.

Взрывы в Белгороде
Последствия взрывов в Белгороде Фото: росСМИ
Разрушенный подъезд многоэтажки в Белгороде
Последствия взрывов в Белгороде Фото: росСМИ

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Последствия взрыва в Белгороде
Последствия взрывов в Белгороде Фото: росСМИ

 

К тому же проводится эвакуация жителей. По предварительной информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

Напомним, 11 мая в Белгороде были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.

Также 9 мая в России заявили о сильных обстрелах в Белгородской области. По данным властей РФ, пострадали восемь человек, четверо из них — в больнице.

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россияне
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Белгородская область
Белгород

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