В Белгороде прогремели мощные взрывы — разрушен подъезд многоэтажки

Разбор завалов в Белгороде. Фото: скриншот

В Белгороде в воскресенье, 12 мая, прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки.

Об этом сообщают в соцсетях.

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По словам местных, есть угроза падения всего десятиэтажного дома.

Последствия взрывов в Белгороде Фото: росСМИ

Последствия взрывов в Белгороде Фото: росСМИ

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Последствия взрывов в Белгороде Фото: росСМИ

К тому же проводится эвакуация жителей. По предварительной информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

Напомним, 11 мая в Белгороде были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.

Также 9 мая в России заявили о сильных обстрелах в Белгородской области. По данным властей РФ, пострадали восемь человек, четверо из них — в больнице.