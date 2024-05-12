В Белгороде прогремели мощные взрывы — разрушен подъезд многоэтажки
12 мая 2024 12:41
Разбор завалов в Белгороде. Фото: скриншот
В Белгороде в воскресенье, 12 мая, прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки.
Об этом сообщают в соцсетях.
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По словам местных, есть угроза падения всего десятиэтажного дома.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
К тому же проводится эвакуация жителей. По предварительной информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые.
Напомним, 11 мая в Белгороде были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.
Также 9 мая в России заявили о сильных обстрелах в Белгородской области. По данным властей РФ, пострадали восемь человек, четверо из них — в больнице.
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