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В Крыму прозвучали мощные взрывы — что известно

23 мая 2024 23:07
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Бригадир София
редактор
В Крыму прозвучали мощные взрывы — что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: severreal.org
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во временно оккупированном Крыму вечером в четверг, 23 мая, прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, в Алуште есть несколько прилетов, в других городах также были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные паблики.

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В социальных сетях появляется информация о взрывах и работе систем противовоздушной обороны России в таких городах как Севастополь, Симферополь, Саки, Евпатория, Алушта, Джанкой и Гвардейское. Оккупанты пока не предоставили официальных комментариев по поводу этих инцидентов.

Напомним, в Крыму ночью 15 мая было громко. В частности, взрывы раздавались вблизи Севастополя в районе аэродрома "Бельбек".

Ранее мы писали, что во время ночных взрывов российские власти в Крыму сообщили о временном перекрытии Крымского моста.

Перед этим 13 мая в Министерстве обороны России заявили об атаке беспилотников и ракет Storm Shadow над территорией полуострова.

К слову, в последнее время оккупанты прекратили поставлять войска и технику Крымским мостом, сейчас он почти не используется в целях РФ.

война
Крым
взрыв
Украина
оккупация
война в Украине

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