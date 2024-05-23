В Крыму прозвучали мощные взрывы — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: severreal.org

Во временно оккупированном Крыму вечером в четверг, 23 мая, прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, в Алуште есть несколько прилетов, в других городах также были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Крыму 23 мая

В социальных сетях появляется информация о взрывах и работе систем противовоздушной обороны России в таких городах как Севастополь, Симферополь, Саки, Евпатория, Алушта, Джанкой и Гвардейское. Оккупанты пока не предоставили официальных комментариев по поводу этих инцидентов.

Напомним, в Крыму ночью 15 мая было громко. В частности, взрывы раздавались вблизи Севастополя в районе аэродрома "Бельбек".

Ранее мы писали, что во время ночных взрывов российские власти в Крыму сообщили о временном перекрытии Крымского моста.

Перед этим 13 мая в Министерстве обороны России заявили об атаке беспилотников и ракет Storm Shadow над территорией полуострова.

К слову, в последнее время оккупанты прекратили поставлять войска и технику Крымским мостом, сейчас он почти не используется в целях РФ.