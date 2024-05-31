Взрывы в Крыму в ночь на 31 мая

Порт "Кавказ". Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму в ночь на пятницу, 31 мая, была слышна серия взрывов. Также произошел пожар в порту недалеко от Керченского моста.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Крыму 31 мая

Около 02:00 в Керчи местные начали слышны первые взрывы. Как отмечали проукраинские активисты, начался пожар в порту "Кавказ", который находится на другом берегу от полуострова, недалеко от Крымского моста — в Темрюкском районе Краснодарского края России.

Губернатор российского региона Вениамин Кондратьев писал об атаке беспилотников.

"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО", — отметил он.

В частности, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы: повреждены и горели три цистерны с нефтепродуктами.

Известно о пострадавших сотрудниках нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь.

Пожар в порту. Фото: Крымский ветер

Как пишут в соцсетях, из этой нефтебазы россияне поставляют топливо для армии в Крыму и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Пожар в порту "Кавка"з виден на спутниковых снимках.

Пожар в порту. Фото: Крымский ветер

Пожар в порту. Фото: Крымский ветер

Напомним, в ночь на 30 мая на территории Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

Также мы писали, что 24 мая был поражен узел связи россиян в Алуште. Эта часть являлась очень важным пунктом связи и управления врага на полуострове.