Взрывы в Крыму в ночь на 31 мая

В Крыму ночью раздалась серия мощных взрывов — горел важный порт
Во временно оккупированном Крыму в ночь на пятницу, 31 мая, была слышна серия взрывов. Также произошел пожар в порту недалеко от Керченского моста.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Крыму 31 мая
Около 02:00 в Керчи местные начали слышны первые взрывы. Как отмечали проукраинские активисты, начался пожар в порту "Кавказ", который находится на другом берегу от полуострова, недалеко от Крымского моста — в Темрюкском районе Краснодарского края России.
Губернатор российского региона Вениамин Кондратьев писал об атаке беспилотников.
"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО", — отметил он.
В частности, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы: повреждены и горели три цистерны с нефтепродуктами.
Известно о пострадавших сотрудниках нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь.
Как пишут в соцсетях, из этой нефтебазы россияне поставляют топливо для армии в Крыму и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
Пожар в порту "Кавка"з виден на спутниковых снимках.
Напомним, в ночь на 30 мая на территории Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".
Также мы писали, что 24 мая был поражен узел связи россиян в Алуште. Эта часть являлась очень важным пунктом связи и управления врага на полуострове.
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