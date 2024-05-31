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В Крыму ночью раздалась серия мощных взрывов — горел важный порт

31 мая 2024 07:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрывы в Крыму в ночь на 31 мая
Порт "Кавказ". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Крыму в ночь на пятницу, 31 мая, была слышна серия взрывов. Также произошел пожар в порту недалеко от Керченского моста.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Крыму 31 мая

Около 02:00 в Керчи местные начали слышны первые взрывы. Как отмечали проукраинские активисты, начался пожар в порту "Кавказ", который находится на другом берегу от полуострова, недалеко от Крымского моста — в Темрюкском районе Краснодарского края России.

Губернатор российского региона Вениамин Кондратьев писал об атаке беспилотников.

"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО", — отметил он.

В частности, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы: повреждены и горели три цистерны с нефтепродуктами.

Известно о пострадавших сотрудниках нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь.

попадания по порту Темрюк 31 мая
Пожар в порту. Фото: Крымский ветер

Как пишут в соцсетях, из этой нефтебазы россияне поставляют топливо для армии в Крыму и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Пожар в порту "Кавка"з виден на спутниковых снимках.

взрывы в Краснодарских странах РФ 31 мая
Пожар в порту. Фото: Крымский ветер
в Краснодарском крае РФ 31 мая произошло попадание в нефтебазу
Пожар в порту. Фото: Крымский ветер

Напомним, в ночь на 30 мая на территории Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

Также мы писали, что 24 мая был поражен узел связи россиян в Алуште. Эта часть являлась очень важным пунктом связи и управления врага на полуострове.

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