В мережі з'явилися кадри прильоту по окупованому Донецьку

Вибух. Фото: соцмережі

У середу, 29 травня, в окупованому Київському районі Донецька на військовій базі росіян прогримів вибух. В результаті інциденту над містом з’явилася густа димова завіса.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибух у Донецьку 29 травня

За повідомленнями місцевих пабліків, вибух був настільки сильним, що його можна було почути навіть у віддалених районах Донецька. Відомо, що внаслідок вибуху було повністю знищено будівлю "Донбассгражданпроєкту", яка слугувала базою для окупаційних сил.

Наразі мережею ширяться відео моменту прильоту. У Telegram-каналах зазначають, що яскраве полум’я, що з’являється під час вибуху, може бути ознакою того, що снаряд влучив у склад боєприпасів. Водночас коли від пожежі в небо здіймаються стовпи диму, можна почути звуки детонації.

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Нагадаємо, увечері в понеділок, 27 травня, в окупованому Луганську прогриміли вибухи. Відомо, що внаслідок вибухів спалахнула пожежа.

Також уночі в понеділок, 27 травня, декілька областей Росії знову опинилися під атакою безпілотників. В Орловській області є влучання та загиблий.

Раніше ми писали, що в російському Бєлгороді в суботу, 25 травня, було чутно звуки вибухів. У місті повідомляли про пожежі внаслідок атаки.