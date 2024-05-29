В окупованому Донецьку пролунав вибух — що відомо

Вибух. Фото: соцмережі

В Київському районі окупованого Донецька у середу, 29 травня, стався потужний вибух. Наразі небо над містом покрилося густим димом.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибух у Донецьку 29 травня

Повідомляється, що сила вибуху була такою, що його було чутно у віддалених куточках міста. Місцеві пабліки пишуть, що наразі рятувальні служби працюють на місці події. Окупаційна влада не надала жодних офіційних коментарів.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 27 травня, в окупованому Луганську прогриміли вибухи. Відомо, що внаслідок вибухів спалахнула пожежа.

Також уночі в понеділок, 27 травня, декілька областей Росії знову опинилися під атакою безпілотників. В Орловській області є влучання та загиблий.

Раніше ми писали, що в російському Бєлгороді в суботу, 25 травня, було чутно звуки вибухів. У місті повідомляли про пожежі внаслідок атаки.