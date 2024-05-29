Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В окупованому Донецьку пролунав вибух — що відомо arrow

В окупованому Донецьку пролунав вибух — що відомо

29 травня 2024 18:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В окупованому Донецьку пролунав вибух — що відомо
Вибух. Фото: соцмережі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Київському районі окупованого Донецька у середу, 29 травня, стався потужний вибух. Наразі небо над містом покрилося густим димом.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Вибух у Донецьку 29 травня

Повідомляється, що сила вибуху була такою, що його було чутно у віддалених куточках міста. Місцеві пабліки пишуть, що наразі рятувальні служби працюють на місці події. Окупаційна влада не надала жодних офіційних коментарів.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 27 травня, в окупованому Луганську прогриміли вибухи. Відомо, що внаслідок вибухів спалахнула пожежа.

Також уночі в понеділок, 27 травня, декілька областей Росії знову опинилися під атакою безпілотників. В Орловській області є влучання та загиблий.

Раніше ми писали, що в російському Бєлгороді в суботу, 25 травня, було чутно звуки вибухів. У місті повідомляли про пожежі внаслідок атаки.

війна
вибух
Україна
Донецька область
Донецьк
окупація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі