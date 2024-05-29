В оккупированном Донецке раздался взрыв — что известно

Взрыв. Фото: соцсети

В Киевском районе оккупированного Донецка в среду, 29 мая, произошел мощный взрыв. Небо над городом покрылось густым дымом.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрыв в Донецке 29 мая

Сообщается, что сила взрыва была такой, что он был слышен в отдаленных уголках города. Местные паблики пишут, что спасательные службы работают на месте происшествия. Оккупационные власти не предоставили никаких официальных комментариев.

Напомним, вечером в понедельник, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Известно, что в результате взрывов вспыхнул пожар.

Также ночью в понедельник, 27 мая, несколько областей России снова оказались под атакой беспилотников. В Орловской области есть попадания и погибший.

Ранее мы писали, что в российском Белгороде в субботу, 25 мая, были слышны звуки взрывов. В городе сообщали о пожарах в результате атаки.