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В оккупированном Донецке раздался взрыв — что известно

29 мая 2024 18:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В оккупированном Донецке раздался взрыв — что известно
Взрыв. Фото: соцсети
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киевском районе оккупированного Донецка в среду, 29 мая, произошел мощный взрыв. Небо над городом покрылось густым дымом.

Об этом сообщают местные паблики.

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Сообщается, что сила взрыва была такой, что он был слышен в отдаленных уголках города. Местные паблики пишут, что спасательные службы работают на месте происшествия. Оккупационные власти не предоставили никаких официальных комментариев.

Напомним, вечером в понедельник, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Известно, что в результате взрывов вспыхнул пожар.

Также ночью в понедельник, 27 мая, несколько областей России снова оказались под атакой беспилотников. В Орловской области есть попадания и погибший.

Ранее мы писали, что в российском Белгороде в субботу, 25 мая, были слышны звуки взрывов. В городе сообщали о пожарах в результате атаки.

война
взрыв
Украина
Донецкая область
Донецк
оккупация
война в Украине

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