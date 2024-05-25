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Жителі Бєлгорода чули вибухи — що відомо

25 травня 2024 20:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Жителі Бєлгорода чули вибухи — що відомо
Вибухи в Бєлгороді. Фото: соцмережі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У російському Бєлгороді в суботу, 25 травня, було чутно звуки вибухів. У місті повідомляють про пожежі внаслідок атаки.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У Бєлгороді та області пролунало понад 10 вибухів. Місцеві повідомляють, що внаслідок атаки почалися пожежі. 

 

Губернатор Бєлгородської області заявив, що внаслідок вибухів начебто загинуло двоє осіб. Також за його словами, поранено 10 людей, пошкоджено 21 приватних будинків та 23 машини.

 

17 травня росЗМІ повідомляли, що Бєлгородську область атакували дронами. Внаслідок цього начебто є загиблі й постраждалі, а також зайнялась автозаправна станція.

Нагадаємо, українські бійці під час вдалої операції в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 19 травня уразили російський ракетний корабель "Циклон". Мережею ширяться знімки з супутника з місця прильоту ракети.

росія
вибух
росіяни
Бєлгородська область
Білгород

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