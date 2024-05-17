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Росіяни скаржаться на атаку БпЛА в Бєлгородській області — виникла пожежа на АЗС

17 травня 2024 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни скаржаться на атаку БпЛА в Бєлгородській області — виникла пожежа на АЗС
Дим від пожежі на заправці в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито атаку ударних безпілотників на регіон в ніч проти п'ятниці, 17 травня. За його словами, внаслідок цього начебто є загиблі й постраждалі, а також зайнялась автозаправна станція.

Про це В'ячеслав Гладков написав у Telegram.

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Гауляйтер традиційно звинувачує в атаці Збройні сили України. Він уточнив, що постраждали кілька регіонів, серед яких селище Октябрське, де нібито загинула жінка, та село Бессонівка, поблизу якого палала АЗС.

"Ще один дрон атакував автозаправну станцію поряд із селом Безсонівка. Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів", — розповів Гладков.

Він додав, що наразі пожежа ліквідована.

Атака на Бєлгородську область 17 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Нагадаємо, що в російських Липецькій та Бєлгородській областях вночі 13 травня теж було неспокійно. У цих областях працювали дрони СБУ, що призвело до пожеж на нафтобазі та електростанції. 

Також ми писали, що сильні вибухи було чути в російському Бєлгороді в неділю, 12 травня. Пізніше стало відомо про руйнування під'їзду багатоповерхового будинку.

пожежа
вибух
АЗС
Бєлгородська область
Бєлгород

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