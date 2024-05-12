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Вибух у Бєлгороді — ЦПД припускає, що це могла бути провокація РФ

12 травня 2024 13:38
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибух у Бєлгороді — ЦПД припускає, що це могла бути провокація РФ
Зруйнований під'їзд у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В неділю, 12 травня, у російському місті Бєлгород відбулися сильні вибухи. Пізніше стало відомо про руйнування під'їзду багатоповерхового будинку. У Центрі протидії дезінформації заявили, що це може бути провокацією з боку Росії.

Про це повідомив голова ЦПД Ради національної безпеки і оборони України лейтенант Андрій Коваленко у Telegram.

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"Будинок у Бєлгороді, схоже, підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності", — прокоментував Коваленко.

Він також додав, що ця інформаційна провокація може бути застосована  для виправдання атак на житлові райони українських міст. 

"Також це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах", — додав очільник ЦПД.

Нагадаємо, 11 травня у Бєлгороді було чутно звуки вибухів. У місті повідомляють про "прильоти" внаслідок атаки.

Також 9 травня у Росії заявили про сильні обстріли у Бєлгородській області. За даними влади РФ, постраждали вісім осіб, четверо з них — у лікарні.  

росія
дезінформація
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росіяни
Бєлгородська область
ЦПД
Білгород

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