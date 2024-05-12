Взрыв в Белгороде — ЦПД предполагает, что это могла быть провокация РФ

Разрушенный подъезд в Белгороде. Фото: росСМИ

В воскресенье, 12 мая, в российском городе Белгороде произошли сильные взрывы. Позже стало известно о разрушении подъезда многоэтажного дома. В Центре противодействия дезинформации заявили, что это может быть провокацией со стороны России.

Об этом сообщил глава ЦПД Совета национальной безопасности и обороны Украины лейтенант Андрей Коваленко в Telegram.

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Взрывы в Белгороде 12 мая

"Дом в Белгороде, похоже, взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности", — прокомментировал Коваленко.

Он также добавил, что эта информационная провокация применима для оправдания атак на жилые районы украинских городов.

"Также это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрел дома в собственных интересах", — добавил глава ЦПД.

Напомним, 11 мая в Белгороде были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.

Также 9 мая в России заявили о сильных обстрелах в Белгородской области. По данным властей РФ, пострадали восемь человек, четверо из них — в больнице.