Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Взрыв в Белгороде — ЦПД предполагает, что это могла быть провокация РФ arrow

Взрыв в Белгороде — ЦПД предполагает, что это могла быть провокация РФ

12 мая 2024 13:38
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Взрыв в Белгороде — ЦПД предполагает, что это могла быть провокация РФ
Разрушенный подъезд в Белгороде. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В воскресенье, 12 мая, в российском городе Белгороде произошли сильные взрывы. Позже стало известно о разрушении подъезда многоэтажного дома. В Центре противодействия дезинформации заявили, что это может быть провокацией со стороны России.

Об этом сообщил глава ЦПД Совета национальной безопасности и обороны Украины лейтенант Андрей Коваленко в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Белгороде 12 мая

"Дом в Белгороде, похоже, взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности", — прокомментировал Коваленко.

Он также добавил, что эта информационная провокация применима для оправдания атак на жилые районы украинских городов.

"Также это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрел дома в собственных интересах", — добавил глава ЦПД.

Напомним, 11 мая в Белгороде были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.

Также 9 мая в России заявили о сильных обстрелах в Белгородской области. По данным властей РФ, пострадали восемь человек, четверо из них — в больнице.

россия
дезинформация
взрыв
россияне
Белгородская область
ЦПД
Белгород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина