Взрыв в Белгороде — ЦПД предполагает, что это могла быть провокация РФ
В воскресенье, 12 мая, в российском городе Белгороде произошли сильные взрывы. Позже стало известно о разрушении подъезда многоэтажного дома. В Центре противодействия дезинформации заявили, что это может быть провокацией со стороны России.
Об этом сообщил глава ЦПД Совета национальной безопасности и обороны Украины лейтенант Андрей Коваленко в Telegram.
Взрывы в Белгороде 12 мая
"Дом в Белгороде, похоже, взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности", — прокомментировал Коваленко.
Он также добавил, что эта информационная провокация применима для оправдания атак на жилые районы украинских городов.
"Также это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрел дома в собственных интересах", — добавил глава ЦПД.
Напомним, 11 мая в Белгороде были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о "прилетах" в результате атаки.
Также 9 мая в России заявили о сильных обстрелах в Белгородской области. По данным властей РФ, пострадали восемь человек, четверо из них — в больнице.
Читайте Новини.LIVE!