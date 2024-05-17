Россияне жалуются на атаку БпЛА в Белгородской области — возник пожар на АЗС

Дым от пожара на заправке в Белгородской области. Фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы атаке ударных беспилотников на регион в ночь на пятницу, 17 мая. По его словам, в результате этого будто бы есть погибшие и пострадавшие, а также загорелась автозаправочная станция.

Об этом Вячеслав Гладков написал в Telegram.

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Гауляйтер традиционно обвиняет в атаке Вооруженные силы Украины. Он уточнил, что пострадали несколько регионов, среди которых поселок Октябрьский, где якобы погибла женщина, и село Бессоновка, возле которого гориле АЗС.

"Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", — рассказал Гладков.

Он добавил, что пожар ликвидирован.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Напомним, что в российских Липецкой и Белгородской областях ночью 13 мая тоже было неспокойно. В этих областях работали дроны СБУ, что привело к пожарам на нефтебазе и электростанции.

Также мы писали, что сильные взрывы были слышны в российском Белгороде в воскресенье, 12 мая. Позже стало известно о разрушении подъезда многоэтажного дома.