Россияне жалуются на атаку БпЛА в Белгородской области — возник пожар на АЗС
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы атаке ударных беспилотников на регион в ночь на пятницу, 17 мая. По его словам, в результате этого будто бы есть погибшие и пострадавшие, а также загорелась автозаправочная станция.
Об этом Вячеслав Гладков написал в Telegram.
Атака на Белгородщину 17 мая
Гауляйтер традиционно обвиняет в атаке Вооруженные силы Украины. Он уточнил, что пострадали несколько регионов, среди которых поселок Октябрьский, где якобы погибла женщина, и село Бессоновка, возле которого гориле АЗС.
"Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", — рассказал Гладков.
Он добавил, что пожар ликвидирован.
Напомним, что в российских Липецкой и Белгородской областях ночью 13 мая тоже было неспокойно. В этих областях работали дроны СБУ, что привело к пожарам на нефтебазе и электростанции.
Также мы писали, что сильные взрывы были слышны в российском Белгороде в воскресенье, 12 мая. Позже стало известно о разрушении подъезда многоэтажного дома.
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