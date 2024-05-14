У Бєлгороді вночі лунали вибухи, є значні пошкодження інфраструктури

Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото архівне: росЗМІ

Над територією Бєлгорода та Бєлгородського району Росії уночі 14 травня працювала протиповітряна оборона. Вона, за словами місцевої влади, збила декілька повітряних цілей на підльоті до міста. У атаці традиційно звинуватили Україну.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Читайте також:

Атака на Бєлгородську область РФ 14 травня

Зазначається, що нібито внаслідок роботи російської ППО пошкоджено скло в 21 квартирі дев'яти багатоквартирних будинків, посічені покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях, вибиті вікна та посічені фасади школи та одного комерційного об'єкта, також понівечено шість автомобілів. Крім того, пошкоджені й лінії електропередачі.

Місцева влада повідомила про одну постраждалу і традиційно звинуватила у атаці Збройні Сили України.

Скриншот

Нагадаємо, 12 травня у російському місті Бєлгород відбулися сильні вибухи. Пізніше стало відомо про руйнування під'їзду багатоповерхового будинку.

Своєю чергою, у Центрі протидії дезінформації заявили, що це може бути провокацією з боку Росії.

Крім того, вибухи в Бєлгороді лунали й 11 травня. У місті повідомляли про "прильоти" внаслідок атаки.