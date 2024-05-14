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У Бєлгороді вночі лунали вибухи, є значні пошкодження інфраструктури

14 травня 2024 08:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Бєлгороді вночі лунали вибухи, є значні пошкодження інфраструктури
Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото архівне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Над територією Бєлгорода та Бєлгородського району Росії уночі 14 травня працювала протиповітряна оборона. Вона, за словами місцевої влади, збила декілька повітряних цілей на підльоті до міста. У атаці традиційно звинуватили Україну. 

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. 

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Зазначається, що нібито внаслідок роботи російської ППО пошкоджено скло в 21 квартирі дев'яти багатоквартирних будинків, посічені покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях, вибиті вікна та посічені фасади школи та одного комерційного об'єкта, також понівечено шість автомобілів. Крім того, пошкоджені й лінії електропередачі.

Місцева влада повідомила про одну постраждалу і традиційно звинуватила у атаці Збройні Сили України. 

Обстріл Бєлгорода 14 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, 12 травня у російському місті Бєлгород відбулися сильні вибухи. Пізніше стало відомо про руйнування під'їзду багатоповерхового будинку. 

Своєю чергою, у Центрі протидії дезінформації заявили, що це може бути провокацією з боку Росії.

Крім того, вибухи в Бєлгороді лунали й 11 травня. У місті повідомляли про "прильоти" внаслідок атаки.

війна
володимир путін
вибух
росіяни
обстріли
окупанти
Кремль
Росія

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