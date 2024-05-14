У Бєлгороді вночі лунали вибухи, є значні пошкодження інфраструктури
Над територією Бєлгорода та Бєлгородського району Росії уночі 14 травня працювала протиповітряна оборона. Вона, за словами місцевої влади, збила декілька повітряних цілей на підльоті до міста. У атаці традиційно звинуватили Україну.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Атака на Бєлгородську область РФ 14 травня
Зазначається, що нібито внаслідок роботи російської ППО пошкоджено скло в 21 квартирі дев'яти багатоквартирних будинків, посічені покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях, вибиті вікна та посічені фасади школи та одного комерційного об'єкта, також понівечено шість автомобілів. Крім того, пошкоджені й лінії електропередачі.
Місцева влада повідомила про одну постраждалу і традиційно звинуватила у атаці Збройні Сили України.
Нагадаємо, 12 травня у російському місті Бєлгород відбулися сильні вибухи. Пізніше стало відомо про руйнування під'їзду багатоповерхового будинку.
Своєю чергою, у Центрі протидії дезінформації заявили, що це може бути провокацією з боку Росії.
Крім того, вибухи в Бєлгороді лунали й 11 травня. У місті повідомляли про "прильоти" внаслідок атаки.
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