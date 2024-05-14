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В Белгороде ночью раздавались взрывы, есть значительные повреждения инфраструктуры

14 мая 2024 08:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Белгороде ночью раздавались взрывы, есть значительные повреждения инфраструктуры
Последствия обстрела в Белгороде. Фото архивное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Над территорией Белгорода и Белгородского района России в ночь на 14 мая работала противовоздушная оборона. Она, по словам местных властей, сбила несколько воздушных целей на подлете в город. В атаке традиционно обвинили Украину.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Отмечается, что якобы в результате работы российской ПВО повреждены стекла в 21 квартире девяти многоквартирных домов, иссечены покрытия в трех частных жилищных домовладениях, выбиты окна и иссечены фасады школы и одного коммерческого объекта, также изуродовано шесть автомобилей. Кроме того, повреждены и линии электропередачи.

Местные власти сообщили об одной пострадавшей и традиционно обвинили в атаке Вооруженные Силы Украины.

Обстрел Белгорода 14 мая
Скриншот

 

Напомним, 12 мая в российском городе Белгороде произошли сильные взрывы . Позже стало известно о разрушении подъезда многоэтажного дома.

В свою очередь, в Центре противодействия дезинформации заявили, что это может быть провокацией со стороны России.

Кроме того, взрывы в Белгороде раздавались и 11 мая. В городе сообщали о "прилетах" в результате атаки.

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Россия

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