Жители Белгорода слышали взрывы — что известно
В российском Белгороде в субботу, 25 мая, были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о пожарах в результате атаки.
Об этом пишут российские СМИ.
Взрывы в Белгороде 25 мая
В Белгороде и области раздалось более 10 взрывов. Местные сообщают, что в результате атаки начались пожары.
Губернатор Белгородской области заявил, что в результате взрывов якобы погибли два человека. Также по его словам, ранены 10 человек, поврежден 21 частный дом и 23 машины.
17 мая росСМИ сообщали, что Белгородскую область атаковали дронами. В результате якобы есть погибшие и пострадавшие, а также занялась автозаправочная станция.
Напомним, украинские бойцы во время удачной операции во временно оккупированном Крыму в ночь на 19 мая поразили российский ракетный корабль "Циклон". Сетью распространяются снимки со спутника с места прилета ракеты.
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