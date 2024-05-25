Жители Белгорода слышали взрывы — что известно

Взрывы в Белгороде. Фото: соцсети

В российском Белгороде в субботу, 25 мая, были слышны звуки взрывов. В городе сообщают о пожарах в результате атаки.

Об этом пишут российские СМИ.

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Взрывы в Белгороде 25 мая

В Белгороде и области раздалось более 10 взрывов. Местные сообщают, что в результате атаки начались пожары.

Губернатор Белгородской области заявил, что в результате взрывов якобы погибли два человека. Также по его словам, ранены 10 человек, поврежден 21 частный дом и 23 машины.

17 мая росСМИ сообщали, что Белгородскую область атаковали дронами. В результате якобы есть погибшие и пострадавшие, а также занялась автозаправочная станция.

Напомним, украинские бойцы во время удачной операции во временно оккупированном Крыму в ночь на 19 мая поразили российский ракетный корабль "Циклон". Сетью распространяются снимки со спутника с места прилета ракеты.