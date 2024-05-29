В сети появились кадры прилета по оккупированному Донецку

Взрыв. Фото: соцсети

В среду, 29 мая, в оккупированном Киевском районе Донецка на военной базе россиян прогремел взрыв. В результате инцидента над городом появился густой дымовой занавес.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрыв в Донецке 29 мая

По сообщениям местных пабликов, взрыв был настолько сильным, что его можно было услышать даже в отдаленных районах Донецка. Известно, что в результате взрыва было полностью уничтожено здание "Донбассгражданпроекта", которое служило базой для оккупационных сил.

Сейчас сетью распространяются видео момента прилета. В Telegram-каналах отмечают, что появляющееся при взрыве яркое пламя может быть признаком того, что снаряд попал в склад боеприпасов. В то время когда от пожара в небо поднимаются столбы дыма, можно услышать звуки детонации.

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Напомним, вечером в понедельник, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Известно, что в результате взрывов вспыхнул пожар.

Также ночью в понедельник, 27 мая, несколько областей России снова оказались под атакой беспилотников. В Орловской области есть попадания и погибший.

Ранее мы писали, что в российском Белгороде в субботу, 25 мая, были слышны звуки взрывов. В городе сообщали о пожарах в результате атаки.