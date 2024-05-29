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В сети появились кадры прилета по оккупированному Донецку

29 мая 2024 21:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В сети появились кадры прилета по оккупированному Донецку
Взрыв. Фото: соцсети
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду, 29 мая, в оккупированном Киевском районе Донецка на военной базе россиян прогремел взрыв. В результате инцидента над городом появился густой дымовой занавес.

Об этом сообщают местные паблики.

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По сообщениям местных пабликов, взрыв был настолько сильным, что его можно было услышать даже в отдаленных районах Донецка. Известно, что в результате взрыва было полностью уничтожено здание "Донбассгражданпроекта", которое служило базой для оккупационных сил.

Сейчас сетью распространяются видео момента прилета. В  Telegram-каналах отмечают, что появляющееся при взрыве яркое пламя может быть признаком того, что снаряд попал в склад боеприпасов. В то время когда от пожара в небо поднимаются столбы дыма, можно услышать звуки детонации.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+

Напомним, вечером в понедельник, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Известно, что в результате взрывов вспыхнул пожар.

Также ночью в понедельник, 27 мая, несколько областей России снова оказались под атакой беспилотников. В Орловской области есть попадания и погибший.

Ранее мы писали, что в российском Белгороде в субботу, 25 мая, были слышны звуки взрывов. В городе сообщали о пожарах в результате атаки.

война
взрыв
Украина
Донецкая область
Донецк
оккупация
война в Украине

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