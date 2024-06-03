Под Белгородом 3 июня ударили по российским ЗРК С-300 и С-400

Последствия удара по российским ЗРК. Фото: росСМИ

В Белгородской области зафиксировали удар по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400. Вероятно, технику врага атаковали из реактивной артиллерийской системы Himars.

Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 3 июня.

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В сети были опубликованы кадры пораженных российских пусковых установок зенитно-ракетного комплекса. Оккупанты применяли их для ударов по Харькову и области.

По информации СМИ, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Напомним, 2 июня россияне в Белгороде на улице находили якобы обломки сбитых беспилотников. Таким образом, в городе вроде бы работали силы противовоздушной обороны.

Также в Белгороде в ночь на субботу, 1 июня, гремели взрывы. По словам очевидцев, было слышно около 20 взрывов.