Атака на Бєлгород 2 червня — росіяни діляться в мережі фото уламків збитих БпЛА

Атака на Бєлгород — росіяни в соцмережах змагаються розмірами уламків БпЛА
Росіяни в Бєлгороді вранці в неділю, 2 червня, на вулиці знаходять нібито уламки збитих безпілотників. Таким чином, у місті начебто працювали сили протиповітряної оборони.
Відповідні фото оприлюднили місцеві Telegram-канали, які їм надіслали очевидці.
Атака на Бєлгород 2 червня
За повідомленням, внаслідок атаки на Бєлгород цілі збивала російська ППО.
На відео, опублікованих російськими пабліками, чути нібито "дощ із уламків" у місті.
Також пабліки публікують фото уламків збитих безпілотників.
Наразі місцева влада цю інформацію ніяк не прокоментувала.
Вибухи в Бєлгородській області
Нагадаємо, що в російському Бєлгороді в ніч проти суботи, 1 червня, гриміли вибухи. Зі слів очевидців, було чути близько 20 вибухів.
Також ми повідомляли, що нещодавно влада Бєлгородської області теж нарікала на атаку дронів, внаслідок якої нібито є загиблі й постраждалі, а також горіла автозаправна станція.
Додамо, що ГУР Міноборони України перехопило розмову росіян, в якій вони скаржилися на падіння російських авіабомб на території Бєлгородської області РФ.
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