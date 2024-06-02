Атака на Бєлгород 2 червня — росіяни діляться в мережі фото уламків збитих БпЛА

Вибухи в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росіяни в Бєлгороді вранці в неділю, 2 червня, на вулиці знаходять нібито уламки збитих безпілотників. Таким чином, у місті начебто працювали сили протиповітряної оборони.

Відповідні фото оприлюднили місцеві Telegram-канали, які їм надіслали очевидці.

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Атака на Бєлгород 2 червня

За повідомленням, внаслідок атаки на Бєлгород цілі збивала російська ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "БелПлюс"

На відео, опублікованих російськими пабліками, чути нібито "дощ із уламків" у місті.

Також пабліки публікують фото уламків збитих безпілотників.

Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Наразі місцева влада цю інформацію ніяк не прокоментувала.

Вибухи в Бєлгородській області

Нагадаємо, що в російському Бєлгороді в ніч проти суботи, 1 червня, гриміли вибухи. Зі слів очевидців, було чути близько 20 вибухів.

Також ми повідомляли, що нещодавно влада Бєлгородської області теж нарікала на атаку дронів, внаслідок якої нібито є загиблі й постраждалі, а також горіла автозаправна станція.

Додамо, що ГУР Міноборони України перехопило розмову росіян, в якій вони скаржилися на падіння російських авіабомб на території Бєлгородської області РФ.