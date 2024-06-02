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Атака на Бєлгород — росіяни в соцмережах змагаються розмірами уламків БпЛА

2 червня 2024 06:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атака на Бєлгород 2 червня — росіяни діляться в мережі фото уламків збитих БпЛА
Вибухи в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росіяни в Бєлгороді вранці в неділю, 2 червня, на вулиці знаходять нібито уламки збитих безпілотників. Таким чином, у місті начебто працювали сили протиповітряної оборони.

Відповідні фото оприлюднили місцеві Telegram-канали, які їм надіслали очевидці. 

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Атака на Бєлгород 2 червня

За повідомленням, внаслідок атаки на Бєлгород цілі збивала російська ППО.

Атака на Бєлгород 2 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "БелПлюс"

На відео, опублікованих російськими пабліками, чути нібито "дощ із уламків" у місті.

Також пабліки публікують фото уламків збитих безпілотників.

Атака на Бєлгород 2 червня
Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
Атака на Бєлгород — росіяни в соцмережах змагаються розмірами уламків БпЛА - фото 3
Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
Атака на Бєлгород 2 червня
Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
Атака на Бєлгород 2 червня
Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
Атака на Бєлгород 2 червня
Уламки збитих дронів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Наразі місцева влада цю інформацію ніяк не прокоментувала.

Вибухи в Бєлгородській області

Нагадаємо, що в російському Бєлгороді в ніч проти суботи, 1 червня, гриміли вибухи. Зі слів очевидців, було чути близько 20 вибухів.

Також ми повідомляли, що нещодавно влада Бєлгородської області теж нарікала на атаку дронів, внаслідок якої нібито є загиблі й постраждалі, а також горіла автозаправна станція.

Додамо, що ГУР Міноборони України перехопило розмову росіян, в якій вони скаржилися на падіння російських авіабомб на території Бєлгородської області РФ.

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Бєлгород

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