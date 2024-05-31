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Росіяни не задоволені падінням російських бомб у Бєлгородській області, — перехоплення ГУР

31 травня 2024 20:21
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Росіяни не задоволені падінням російських бомб у Бєлгородській області, — перехоплення ГУР
Вибухи у Бєлгородській області РФ. Фото: РосЗМІ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Цивільні росіяни не задоволені падінням російських авіабомб на території Бєлгородської області РФ. Відповідну розмову перехопили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Записи оприлюднила пресслужба ГУР у п’ятницю, 31 травня.

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ГУР перехопило розмову росіян щодо невдоволення цивільного населення Бєлгородської області через систематичне падіння на території регіону російських авіаційних засобів ураження, зокрема авіаційних бомб.

"У нас опять ФАБ уронили, возле Батрацких дач, и возле Птищенко. И на Таволжанке уронили ФАБ, опять сегодня. Ничего хорошего вообще, опять они утром летали", — каже росіянка в перехопленій телефонній розмові.

Авіабомби, які впали на території рф, ворог планував використати для ураження цілей на території Харківської області.

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", — нагадує ГУР.

Нагадаємо, командири російських військ погрожують своїм солдатам розстрілом, якщо ті відмовляться наступати у напрямку Харкова. Вони попередили окупантів, що будь-які спроби дезертувати та повернутися до Росії будуть припинені стрільбою з боку загороджувальних загонів. Про це стало відомо з перехоплення розмови ГУР.

Раніше ми повідомляли, що окупанти у розмовах з рідними, які перехопило ГУР, радяться, як краще втекти зі служби.

Також ми писали, що на в'їзді до окупованого Сєвєродонецька окупанти ставлять чоловіків на військовий облік.

перехоплення ГУР
росіяни
війна в Україні
Росія
авіабомба
розвідка
Бєлгородська область
ГУР

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