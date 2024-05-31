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Россияне недовольны падением российских бомб в Белгородской области, — перехват ГУР

31 мая 2024 20:21
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Россияне недовольны падением российских бомб в Белгородской области, — перехват ГУР
Взрывы в Белгородской области РФ. Фото: РосСМИ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Гражданские россияне недовольны падением российских авиабомб на территории Белгородской области РФ. Соответствующий разговор был перехвачен в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Записи обнародовала пресс-служба ГУР в пятницу, 31 мая.

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Бомбы были нацелены на Харьковскую область

ГУР перехватило разговор россиян по поводу недовольства гражданского населения Белгородской области из-за систематического падения на территории региона российских авиационных средств поражения, в том числе авиационных бомб.

"У нас опять ФАБ уронили, возле Батрацких дач, и возле Птищенко. И на Таволжанке уронили ФАБ, опять сегодня. Ничего хорошего вообще, опять они утром летали", — говорит россиянка в перехваченном телефонном разговоре.

Авиабомбы, упавшие на территории России, враг планировал использовать для поражения целей на территории Харьковской области.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — напоминает ГУР.

Напомним, командиры российских войск угрожают своим солдатам расстрелом, если те откажутся наступать в направлении Харькова. Они предупредили окупантов, что любые попытки дезертировать и вернуться в Россию будут прекращены стрельбой со стороны заградительных отрядов. Об этом стало известно из перехвата разговора ГУР.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в разговорах с родными, которые перехватило ГУР, советуются, как лучше скрыться со службы.

Также мы писали, что на въезде в оккупированный Северодонецк оккупанты ставят мужчин на военный учет.

перехват ГУР
россияне
война в Украине
Россия
авиабомба
разведка
Белгородская область
ГУР

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