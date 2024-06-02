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Атака на Белгород — россияне в соцсетях соревнуются размерами обломков БпЛА

2 июня 2024 06:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака на Белгород 2 июня — россияне делятся в сети фото обломков сбитых БпЛА
Взрывы в России. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россияне в Белгороде утром в воскресенье, 2 июня, на улице находят якобы обломки сбитых беспилотников. Таким образом, в городе будто бы работали силы противовоздушной обороны.

Соответствующие фото обнародовали местные Telegram-каналы, присланные им очевидцами.

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Атака на Белгород 2 июня

По сообщению, в результате атаки на Белгород цели сбивало российское ПВО.

Атака на Белгород 2 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БелПлюс"

На видео, опубликованных российскими пабликами, слышен якобы "дождь из обломков" в городе.

Также паблики публикуют фото обломков сбитых беспилотников.

Атака на Белгород 2 июня
Обломки сбитых дронов в Белгороде. Фото: росСМИ
Атака на Белгород — россияне в соцсетях соревнуются размерами обломков БпЛА - фото 3
Обломки сбитых дронов в Белгороде. Фото: росСМИ
Атака на Белгород 2 июня
Обломки сбитых дронов в Белгороде. Фото: росСМИ
Атака на Белгород 2 июня
Обломки сбитых дронов в Белгороде. Фото: росСМИ
Атака на Белгород 2 июня
Обломки сбитых дронов в Белгороде. Фото: росСМИ

На данный момент местные власти эту информацию никак не прокомментировали.

Взрывы в Белгородской области

Напомним, что в российском Белгороде в ночь на субботу, 1 июня, гремели взрывы. По словам очевидцев, было слышно около 20 взрывов.

Также мы сообщали, что недавно власти Белгородской области тоже сетовали на атаку дронов, в результате которой якобы есть погибшие и пострадавшие, а также горела автозаправочная станция.

Добавим, что ГУР Минобороны Украины перехватило разговор россиян, в котором они жаловались на падение российских авиабомб на территории Белгородской области РФ.

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