Атака на Белгород 2 июня — россияне делятся в сети фото обломков сбитых БпЛА

Атака на Белгород — россияне в соцсетях соревнуются размерами обломков БпЛА
Россияне в Белгороде утром в воскресенье, 2 июня, на улице находят якобы обломки сбитых беспилотников. Таким образом, в городе будто бы работали силы противовоздушной обороны.
Соответствующие фото обнародовали местные Telegram-каналы, присланные им очевидцами.
Атака на Белгород 2 июня
По сообщению, в результате атаки на Белгород цели сбивало российское ПВО.
На видео, опубликованных российскими пабликами, слышен якобы "дождь из обломков" в городе.
Также паблики публикуют фото обломков сбитых беспилотников.
На данный момент местные власти эту информацию никак не прокомментировали.
Взрывы в Белгородской области
Напомним, что в российском Белгороде в ночь на субботу, 1 июня, гремели взрывы. По словам очевидцев, было слышно около 20 взрывов.
Также мы сообщали, что недавно власти Белгородской области тоже сетовали на атаку дронов, в результате которой якобы есть погибшие и пострадавшие, а также горела автозаправочная станция.
Добавим, что ГУР Минобороны Украины перехватило разговор россиян, в котором они жаловались на падение российских авиабомб на территории Белгородской области РФ.
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