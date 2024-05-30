У Москві вирує пожежа на машинобудівному заводі — до гасіння залучено гелікоптери
У мережі зявилися кадри гасіння масштабної пожежі на машинобудівному заводі "Торос" на сході Москви. Повідомляється, що площа загоряння зросла до чотирьох тисяч квадратних метрів. У ліквідації пожежі на цей момент задіяно вертоліт Ка-32, 40 одиниць техніки та понад 120 осіб.
Про це повідомляють росЗМІ.
На сході Москви горить завод
"На сході Москви співробітники МНС Росії ліквідують пожежу. Пожежа у виробничо-складській будівлі охопила дві тисячі квадратних метрів. Горить різнорівнева виробничо-складська будівля. До гасіння цієї масштабної пожежі залучили авіацію", — сказано в повідомленні.
Наразі відомо відомо, що всередині палаючої будівлі містяться ємності з легкозаймистою рідиною. Вогонь швидко розповсюджується, очевидці повідомляють, що продовжують чути на місці гучні "хлопки".
Також повідомляється, що сталося обвалення перегородок та перекриттів між 1 та 2 поверхами складу. На гасіння пожежі додатково було піднято гелікоптер Мі-26.
За інформацією МЧС Росії, на будівлю вже скинуто понад 200 тонн води.
Масштабна пожежа в Москві 30 травня.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 30, 2024
Відео: РИА Новости pic.twitter.com/3HHOZP3v7N
Що відомо про пожежу
Пожежа спалахнула приблизно о 4:20 ранку на вулиці Мартенівській, на території колишнього машинобудівного заводу "Торос". Полум'я швидко поширилося приміщеннями складу. Відомо, що вже обрушилася частина покрівлі та відбулася деформація стін. У районі наразі видно величезний стовп чорного диму.
Пожежі присвоєно третій ранг складності. Існує загроза переходу вогню на сусідню двоповерхову будівлю.
Будь-яка інформація про постраждалих наразі відсутня.
Наразі над місцем пожежі продовжують кружляти гелікоптери, намагаючись локалізувати місце загоряння.
Раніше ми розповідали, що у російській столиці Москві зайнялась пожежа в будівлі управління району Соколина гора в ніч проти понеділка, 20 травня. Однак у російському МНС пишуть про займання в "торгово-офісній будівлі".
Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 19 травня, розгорілась пожежа в Ленінградській області Росії. Їй передували сильні вибухи в регіоні.
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