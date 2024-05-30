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У Москві вирує пожежа на машинобудівному заводі — до гасіння залучено гелікоптери

30 травня 2024 07:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Москві вирує пожежа на машинобудівному заводі — до гасіння залучено гелікоптери
Гелікоптер над місцем пожежі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У мережі зявилися кадри гасіння масштабної пожежі на машинобудівному заводі "Торос" на сході Москви. Повідомляється, що площа загоряння зросла до чотирьох тисяч квадратних метрів. У ліквідації пожежі на цей момент задіяно вертоліт Ка-32, 40 одиниць техніки та понад 120 осіб.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"На сході Москви співробітники МНС Росії ліквідують пожежу. Пожежа у виробничо-складській будівлі охопила дві тисячі квадратних метрів. Горить різнорівнева виробничо-складська будівля. До гасіння цієї масштабної пожежі залучили авіацію", — сказано в повідомленні.

Наразі відомо відомо, що всередині палаючої будівлі містяться ємності з легкозаймистою рідиною. Вогонь швидко розповсюджується, очевидці повідомляють, що продовжують чути на місці гучні "хлопки".

Також повідомляється, що сталося обвалення перегородок та перекриттів між 1 та 2 поверхами складу. На гасіння пожежі додатково було піднято гелікоптер Мі-26. 

За інформацією МЧС Росії, на будівлю вже скинуто понад 200 тонн води.

Що відомо про пожежу

Пожежа спалахнула приблизно о 4:20 ранку на вулиці Мартенівській, на території колишнього машинобудівного заводу "Торос". Полум'я швидко поширилося приміщеннями складу. Відомо, що вже обрушилася частина покрівлі та відбулася деформація стін. У районі наразі видно величезний стовп чорного диму.

Пожежі присвоєно третій ранг складності. Існує загроза переходу вогню на сусідню двоповерхову будівлю. 

Будь-яка інформація про постраждалих наразі відсутня.

Наразі над місцем пожежі продовжують кружляти гелікоптери, намагаючись локалізувати місце загоряння.

пожежа на заводі у Москві
Гелікоптер прямує до місця пожежі. Фото: росЗМІ
пожежа на заводу під Московою
Гелікоптер намагається загасити полум'я. Фото: росЗМІ
під московю вирує пожежа
Стовп диму на місці пожежі. Фото: росЗМІ

Раніше ми розповідали, що у російській столиці Москві зайнялась пожежа в будівлі управління району Соколина гора в ніч проти понеділка, 20 травня. Однак у російському МНС пишуть про займання в "торгово-офісній будівлі".

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 19 травня, розгорілась пожежа в Ленінградській області Росії. Їй передували сильні вибухи в регіоні.

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Москва
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Росія
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