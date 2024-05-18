В Росії горить електропідстанція — що відомо

Пожежа на електропідстанції в Росії. Фото: росЗМІ

В Росії у місті Новоросійську сталася пожежа на електропідстанції "Кирилівська". Через це близько 20 тисяч жителів міста залишилися без електропостачання.

Про це заявив міський голова Андрій Кравченко у суботу, 18 травня.

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"По Новоросійському внутрішньоміському району ситуація складніша. Бригада ЮЗЕС займається відновленням енергопостачання. Додаткову інформацію буде доведено моїм заступником", – заявив мер Новоросійська.

Тим часом за повідомленнями місцевих пабліків, перед початком пожежі було чутно гудіння дронів над містом. Знімки з місця події показують значні розміри пожежі. Представник МНС РФ Дмитро Кисліцин заявив, що причиною пожежі стала технічна несправність, і це не пов’язано з повідомленнями про нічні дрони.

Нагадаємо, у російському Туапсе Краснодарського краю в районі місцевого нафтопереробного заводу пролунали вибухи вранці в п'ятницю, 17 травня. Влада скаржиться на атаку двох безпілотників, внаслідок чого на заводі виникла пожежа.

Також ми повідомляли, що сильні вибухи лунали й у тимчасово окупованому Криму, де мешканці Севастополя нарікали на перебої зі світлом. Місцева окупаційна влада заявила про падіння уламків збитих БпЛА на підстанції.