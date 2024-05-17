Вибухи в Новоросійську — мешканці кажуть, що ракета влучила в порт

Сильний вибух в Росії вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У російському Новоросійську Краснодарського краю лунають вибухи в ніч проти п'ятниці, 17 травня. За словами місцевих, було чути близько восьми вибухів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Вибухи в Новоросійську 17 травня

За даними пабліків, місцева влада попереджала жителів про навчання, які мали тривати до 23:00, однак вибухи в Новоросійську пролунали близько 03:16 за московським часом.

Місцеві запевняють, що в місті пролунали вісім вибухів, і продовжують гриміти досі, також кажуть про "атаку невстановлених БпЛА".

Пабліки наводять слова користувачів соцмереж, що "ракета влучила у порт, видно і світло, і дим".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу ASTRA

Пізніше жителі Новоросійська повідомили, що порт знеструмлено.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу ASTRA

Російські соцмережі з посиланням на військкорів повідомляють про влучання в Новоросійську. Також зазначають, що під атаку потрапив не лише порт, з якого видніється дим, а й місцева нафтобаза. Наразі влада міста це ніяк не прокоментувала.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу ASTRA

Оновлено 04:16. Очільник Краснодарського краю повідомив про нібито роботу ППО в Новоросійську, що призвело до "локальних займань". Не забув звинуватити ЗСУ в атаці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва

Нагадаємо, що вночі 17 травня росіяни також скаржилися на атаку на Бєлгородську область, де нібито є загиблі й постраждалі. Крім того, палала АЗС.

Також було неспокійно й у тимчасово окупованому Криму, де мешканці Севастополя нарікали на перебої зі світлом. Загарбницька влада виправдовується падінням уламків збитих безпілотників на підстанції.