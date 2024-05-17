У Криму потужні вибухи — місцеві скаржаться на проблеми зі світлом

Дим після вибуху вночі в місті. Ілюстративне фото: severreal.org

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти п'ятниці, 17 травня, лунають вибухи. Очевидці скаржаться на перебої зі світлом у Севастополі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Криму 17 травня

За даними пабліків, в Севастополі лунають вибухи. Внаслідок цього мешканці кількох районів міста лишилися без світла.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Севастополь INFO"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Севастополь INFO"

Натомість місцева окупаційна влада традиційно повідомляє про нібито роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва

Нагадаємо, що ⁨в Криму після вибухів в ніч на 15 травня на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.

Також ми повідомляли про сильні вибухи в Криму ввечері 15 травня. Звуки було чути в Севастополі та Євпаторії. Натомість рух транспорту на Кримському мості перекрили.