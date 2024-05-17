У Криму потужні вибухи — місцеві скаржаться на проблеми зі світлом
У тимчасово окупованому Криму в ніч проти п'ятниці, 17 травня, лунають вибухи. Очевидці скаржаться на перебої зі світлом у Севастополі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Криму 17 травня
За даними пабліків, в Севастополі лунають вибухи. Внаслідок цього мешканці кількох районів міста лишилися без світла.
Натомість місцева окупаційна влада традиційно повідомляє про нібито роботу ППО.
Нагадаємо, що в Криму після вибухів в ніч на 15 травня на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.
Також ми повідомляли про сильні вибухи в Криму ввечері 15 травня. Звуки було чути в Севастополі та Євпаторії. Натомість рух транспорту на Кримському мості перекрили.
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