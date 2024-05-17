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У Криму потужні вибухи — місцеві скаржаться на проблеми зі світлом

17 травня 2024 01:41
оновлено: 02:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Криму потужні вибухи — місцеві скаржаться на проблеми зі світлом
Дим після вибуху вночі в місті. Ілюстративне фото: severreal.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти п'ятниці, 17 травня, лунають вибухи. Очевидці скаржаться на перебої зі світлом у Севастополі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

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Вибухи в Криму 17 травня

За даними пабліків, в Севастополі лунають вибухи. Внаслідок цього мешканці кількох районів міста лишилися без світла.

Вибухи в Криму 17 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Вибухи в Криму 17 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Севастополь INFO"
Вибухи в Криму 17 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Севастополь INFO"

Натомість місцева окупаційна влада традиційно повідомляє про нібито роботу ППО.

Вибухи в Криму 17 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва

Нагадаємо, що ⁨в Криму після вибухів в ніч на 15 травня на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.

Також ми повідомляли про сильні вибухи в Криму ввечері 15 травня. Звуки було чути в Севастополі та Євпаторії. Натомість рух транспорту на Кримському мості перекрили.

Крим
вибух
електроенергія
ППО
Севастополь
світло

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