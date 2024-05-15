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Сильні вибухи в Криму — перекрито рух Керченським мостом

15 травня 2024 23:00
оновлено: 23:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сильні вибухи в Криму — перекрито рух Керченським мостом
Дим здіймається після вибуху в Криму. Фото: соцмережі
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У тимчасово окупованому Криму ввечері в середу, 15 травня, пролунали сильні вибухи. Звуки було чути в Севастополі та Євпаторії. Натомість рух транспорту на Кримському мості закрили.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Вибухи в Криму 15 травня

За даними соцмереж, у Севастополі та Євпаторії прогриміли вибухи. Опісля перекрили рух Кримським мостом.

Вибухи в Криму 15 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Також зараз у Севастополі лунає повітряна тривога.

Вибухи в Криму 15 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Натомість місцевий гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про роботу ППО. За його словами, нібито збили "декілька повітряних цілей".

Вибухи в Криму 15 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Михайла Развожаєва

Оновлено 23:45. За даними пабліка, відбулось влучання по аеродрому "Бельбек". Йдеться про паливний склад, зайнялася пожежа.

Вибухи в Криму 15 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Нагадаємо, що вночі 15 травня в Криму також було гучно. Вибухи лунали поблизу Севастополя у районі аеродрому "Бельбек". Там, згідно із супутниковими знімками, спалахнуло три пожежі на місцях стоянок російських літаків. 

Також ми писали, що часто вибухи лунають і в Росії. Так, вночі 13 травня було неспокійно в Липецькій та Бєлгородській областях РФ, де працювали дрони Служби безпеки України. Внаслідок цього зайнялися пожежі на нафтобазі та електростанції.

Крим
вибух
авто
ППО
Кримський міст
Севастополь
повітряна тривога

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