Сильные взрывы в Крыму — перекрыто движение по Керченскому мосту

Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: Эспрессо

Во временно оккупированном Крыму вечером в среду, 15 мая, раздались сильные взрывы. Звуки были слышны в Севастополе и Евпатории. А движение транспорта на Крымском мосту закрыли.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Взрывы в Крыму 15 мая

По данным соцсетей, в Севастополе и Евпатории прогремели взрывы. Затем перекрыли движение по Крымскому мосту.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Также сейчас в Севастополе раздается воздушная тревога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Местный гауляйтер Михаил Развожаев сообщает о работе ПВО. По его словам, якобы сбили "несколько воздушных целей".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Михаила Развожаева

Напомним, что ночью 15 мая в Крыму также было громко. Взрывы раздавались вблизи Севастополя в районе аэродрома "Бельбек". Там, согласно спутниковым снимкам, вспыхнули три пожара на местах стоянок российских самолетов.

Также мы писали, что часто взрывы раздаются и в России. Так, ночью 13 мая было неспокойно в Липецкой и Белгородской областях РФ, где работали дроны Службы безопасности Украины. В результате загорелись пожары на нефтебазе и электростанции.