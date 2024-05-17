Взрывы в Новороссийске — жители говорят, что ракета попала в порт

Сильный взрыв в Россииночью. Иллюстративное фото: росСМИ

В российском Новороссийске Краснодарского края раздаются взрывы в ночь на пятницу, 17 мая. По словам местных, было слышно около восьми взрывов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Взрывы в Новороссийске 17 мая

По данным пабликов, местные власти предупреждали жителей об учениях, которые должны были продолжаться до 23:00, однако взрывы в Новороссийске прогремели около 03:16 по московскому времени.

Местные уверяют, что в городе прогремели восемь взрывов, и продолжают греметь до сих пор, также говорят об "атаке неустановленных БпЛА".

Паблики приводят слова пользователей соцсетей, что "ракета попала в порт, виден и свет, и дым".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала ASTRA

Позже жители Новороссийска сообщили, что порт обесточен.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала ASTRA

Российские соцсети со ссылкой на военкоров сообщают о попадании в Новороссийске. Также подмечают, что под атаку попал не только порт, из которого виднеется дым, но и местная нефтебаза. В настоящее время власти города это никак не прокомментировали.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала ASTRA

Обновлено 04:16. Глава Краснодарского края сообщил о якобы работе ПВО в Новороссийске, что привело к "локальным возгораниям". Не забыл обвинить ВСУ в атаке.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Краснодарского края РФ Вениамина Кондратьева

Напомним, что ночью 17 мая россияне также жаловались на атаку на Белгородскую область, где якобы есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, пылала АЗС.

Также было неспокойно и во временно оккупированном Крыму, где жители Севастополя сетовали на перебои со светом. Захватнические власти оправдываются падением обломков сбитых беспилотников на подстанции.