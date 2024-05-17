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Палає НПЗ в російському Туапсе — влада повідомляє про атаку

17 травня 2024 06:18
оновлено: 06:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Палає НПЗ в російському Туапсе — влада повідомляє про атаку
Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському Туапсе Краснодарського краю в районі місцевого нафтопереробного заводу пролунали вибухи вранці в п'ятницю, 17 травня. Влада скаржиться на атаку двох безпілотників, внаслідок чого на заводі виникла пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Атака на НПЗ в Туапсе 17 травня

За даними пабліків, вибухи в Туапсе пролунали після 5:00. Пізніше місцеві повідомили про атаку на нафтопереробний завод, де опісля зайнялась пожежа. Займання невдовзі нібито ліквідували.

Атака на НПЗ в Туапсе 17 травня
Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: росЗМІ
Атака на НПЗ в Туапсе 17 травня
Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: росЗМІ

Своєю чергою голова Туапсинського району заявив, що відбулась атака двох безпілотників на "цивільну інфраструктуру в Туапсе". Внаслідок цього через падіння дронів виникла пожежа на території НПЗ. Традиційно звинувачують Україну та запевняють, що ніхто не постраждав.

Атака на НПЗ в Туапсе 17 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Туапсинського району Сергія Бойка 
Де розташований Туапсе в Росії
Місце розташування російського Туапсе. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня було гучно в російських Новоросійську та Бєлгородській області. Мешканці першого повідомляють про атаку на порт та місцевий НПЗ, жителі другої — про пожежу на АЗС.

Також ми повідомляли, що сильні вибухи лунали й у тимчасово окупованому Криму, де мешканці Севастополя нарікали на перебої зі світлом. Місцева окупаційна влада заявила про падіння уламків збитих БпЛА на підстанції.

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вибух
НПЗ
безпілотники
Росія
атака

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