Палає НПЗ в російському Туапсе — влада повідомляє про атаку

Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: росЗМІ

У російському Туапсе Краснодарського краю в районі місцевого нафтопереробного заводу пролунали вибухи вранці в п'ятницю, 17 травня. Влада скаржиться на атаку двох безпілотників, внаслідок чого на заводі виникла пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Атака на НПЗ в Туапсе 17 травня

За даними пабліків, вибухи в Туапсе пролунали після 5:00. Пізніше місцеві повідомили про атаку на нафтопереробний завод, де опісля зайнялась пожежа. Займання невдовзі нібито ліквідували.

Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: росЗМІ

Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: росЗМІ

Своєю чергою голова Туапсинського району заявив, що відбулась атака двох безпілотників на "цивільну інфраструктуру в Туапсе". Внаслідок цього через падіння дронів виникла пожежа на території НПЗ. Традиційно звинувачують Україну та запевняють, що ніхто не постраждав.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Туапсинського району Сергія Бойка

Місце розташування російського Туапсе. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня було гучно в російських Новоросійську та Бєлгородській області. Мешканці першого повідомляють про атаку на порт та місцевий НПЗ, жителі другої — про пожежу на АЗС.

Також ми повідомляли, що сильні вибухи лунали й у тимчасово окупованому Криму, де мешканці Севастополя нарікали на перебої зі світлом. Місцева окупаційна влада заявила про падіння уламків збитих БпЛА на підстанції.