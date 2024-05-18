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В России горит электроподстанция — что известно

18 мая 2024 13:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В России горит электроподстанция — что известно
Пожар на электроподстанции в России. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В России в городе Новороссийске произошел пожар на электроподстанции "Кирилловская". Поэтому около 20 тысяч жителей города остались без электроснабжения.

Об этом заявил мэр Андрей Кравченко в субботу, 18 мая.

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"По Новороссийскому внутригородскому району ситуация сложнее. Бригада ЮЗЭС занимается возобновлением энергоснабжения. Дополнительная информация будет доведена моим заместителем", — заявил мэр Новороссийска.

Между тем, по сообщениям местных пабликов, перед началом пожара было слышно гудение дронов над городом. Снимки с места происшествия показывают внушительные размеры пожара. Представитель МЧС РФ Дмитрий Кислицын заявил, что причиной пожара стала техническая неисправность, и это не связано с сообщениями о ночных дронах.

Напомним, в российском Туапсе Краснодарского края в районе местного нефтеперерабатывающего завода раздались взрывы утром в пятницу, 17 мая. Власти жалуются на атаку двух беспилотников, в результате чего на заводе возник пожар.

Также мы сообщали, что сильные взрывы раздавались и во временно оккупированном Крыму, где жители Севастополя сетовали на перебои со светом. Местные оккупационные власти заявили о падении обломков сбитых БпЛА на подстанции.

россия
пожар
электроэнергия
дроны

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