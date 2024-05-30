В Москве разгорелся пожар на машиностроительном заводе — к тушению привлечены вертолеты
В сети появились кадры тушения масштабного пожара на машиностроительном заводе "Торос" на востоке Москвы. Сообщается, что площадь возгорания выросла до четырех тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара на данный момент задействован вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек.
Об этом сообщают РосСМИ.
На востоке Москвы горит завод
"На востоке Москвы сотрудники МЧС России ликвидируют пожар. Пожар в производственно-складском здании охватил две тысячи квадратных метров. Горит разноуровневое производственно-складское здание. К тушению этого масштабного пожара привлекли авиацию", — говорится в сообщении.
Известно, что внутри горящего здания находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь быстро распространяется, очевидцы сообщают, что продолжают слышны на месте громкие хлопки.
Также сообщается, что произошло обрушение перегородок и перекрытий между 1 и 2 этажами склада. На тушение пожара дополнительно был поднят вертолет Ми-26.
По информации МЧС России на здание уже сброшено более 200 тонн воды.
Масштабный пожар в Москве 30 мая.— Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 30, 2024
Видео: РИА Новости pic.twitter.com/3HHOZP3v7N
Что известно о пожаре
Пожар вспыхнул около 4:20 утра на улице Мартеновской, на территории бывшего машиностроительного завода "Торос". Пламя быстро распространилось в помещениях склада. Известно, что обрушилась часть кровли и произошла деформация стен. В районе сейчас виден огромный столб черного дыма.
Пожару присвоен третий ранг сложности. Есть угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание.
Любая информация о пострадавших пока отсутствует.
Сейчас над местом пожара продолжают кружить вертолеты, пытаясь локализовать место возгорания.
Ранее мы рассказывали, что в российской столице Москве загорелся пожар в здании управления района Соколиная гора в ночь на понедельник, 20 мая. Однако в российском МЧС пишут о возгорании в "торгово-офисном здании".
Напомним, что в ночь на воскресенье, 19 мая, разгорелся пожар в Ленинградской области России. Ей предшествовали сильные взрывы в регионе.
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