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В Москве разгорелся пожар на машиностроительном заводе — к тушению привлечены вертолеты

30 мая 2024 07:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Москве разгорелся пожар на машиностроительном заводе — к тушению привлечены вертолеты
Вертолет над местом пожара. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В сети появились кадры тушения масштабного пожара на машиностроительном заводе "Торос" на востоке Москвы. Сообщается, что площадь возгорания выросла до четырех тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара на данный момент задействован вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек.

Об этом сообщают РосСМИ.

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На востоке Москвы горит завод

"На востоке Москвы сотрудники МЧС России ликвидируют пожар. Пожар в производственно-складском здании охватил две тысячи квадратных метров. Горит разноуровневое производственно-складское здание. К тушению этого масштабного пожара привлекли авиацию", — говорится в сообщении.

Известно, что внутри горящего здания находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь быстро распространяется, очевидцы сообщают, что продолжают слышны на месте громкие хлопки.

Также сообщается, что произошло обрушение перегородок и перекрытий между 1 и 2 этажами склада. На тушение пожара дополнительно был поднят вертолет Ми-26.

По информации МЧС России на здание уже сброшено более 200 тонн воды.

Что известно о пожаре

Пожар вспыхнул около 4:20 утра на улице Мартеновской, на территории бывшего машиностроительного завода "Торос". Пламя быстро распространилось в помещениях склада. Известно, что обрушилась часть кровли и произошла деформация стен. В районе сейчас виден огромный столб черного дыма.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Есть угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание.

Любая информация о пострадавших пока отсутствует.

Сейчас над местом пожара продолжают кружить вертолеты, пытаясь локализовать место возгорания.

пожар на заводе в Москве
Вертолет направляется к месту пожара. Фото: росСМИ
пожар на заводе под Московой
Вертолет пытается потушить пламя. Фото: росСМИ
под московью бурлит пожар
Столб дыма на месте пожара. Фото: росСМИ

Ранее мы рассказывали, что в российской столице Москве загорелся пожар в здании управления района Соколиная гора в ночь на понедельник, 20 мая. Однако в российском МЧС пишут о возгорании в "торгово-офисном здании".

Напомним, что в ночь на воскресенье, 19 мая, разгорелся пожар в Ленинградской области России. Ей предшествовали сильные взрывы в регионе.

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Москва
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Россия
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