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У Ленінградській області стався потужний вибух — на нафтобазі розгорілася пожежа

19 травня 2024 07:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Росії горіла нафтобаза 19 травня
Дим в небі після вибуху. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Ленінградській області Росії у ніч на неділю, 19 травня, було чутно потужний вибух. Згодом там розгорілася пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Вибух в Ленінградській області 19 травня

Вночі потужні вибухи лунали у Виборгу Ленінградської області та Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Російські ЗМІ пишуть, що в цих містах атакували нафтобази, сталися пожежі.

За даними місцевих, атаку об'єктів близько 02:50 здійснили безпілотники. А влада Краснодарського краю заявляє, що нібито збила 10 БпЛА.

Крім того, самі росіяни в соцмережах розповідають, що окрім цих НПЗ під атаку потрапив ще й аеродром у станиці Кущевській. Однак влада інформацію не підтвердила й повідомила, що там виникло "локальне загоряння".

Нагадаємо, у ніч на 17 травня у тимчасово окупованому Криму були атаковані російські військові об'єкти. Внаслідок ударів порт у Новоросійську був знеструмлений.

А окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв зазначив, що місто атакували десятки БпЛА та понад п'ять безекіпажних катерів. 

пожежа
нафта
окупанти
війна в Україні
Росія

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