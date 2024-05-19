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В Ленинградской области произошел мощный взрыв — на нефтебазе разгорелся пожар

19 мая 2024 07:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В России горела нефтебаза 19 мая
Дым в небе после взрыва. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Ленинградской области России в ночь на воскресенье, 19 мая, был слышен мощный взрыв. Позже там разгорелся пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Взрыв в Ленинградской области 19 мая

Ночью мощные взрывы раздавались в Выборге Ленинградской области и Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Российские СМИ пишут, что в этих городах атаковали нефтебазы, произошли пожары.

По данным местных, атаку объектов около 02:50 совершили беспилотники. А власти Краснодарского края заявляют, что якобы сбили 10 БпЛА.

Кроме того, сами россияне в соцсетях рассказывают, что, кроме этих НПЗ, под атаку попал еще и аэродром в станице Кущевской. Однако власти информацию не подтвердили и сообщили, что там возникло "локальное возгорание".

Напомним, в ночь на 17 мая во временно оккупированном Крыму были атакованы российские военные объекты. В результате ударов порт в Новороссийске был обесточен.

А оккупационный губернатор Севастополя Михаил Розвожаев отметил, что город атаковали десятки БпЛА и более пяти безэкипажных катеров.

пожар
нефть
оккупанты
война в Украине
Россия

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