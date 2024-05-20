У Москві масштабна пожежа в будівлі адміністрації одного з районів

Дим здіймається внаслідок сильної пожежі вночі. Ілюстративне фото: скриншот

У російській столиці Москві зайнялась пожежа в будівлі управління району Соколина гора в ніч проти понеділка, 20 травня. Однак у російському МНС пишуть про займання в "торгово-офісній будівлі".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа в Москві 20 травня

У МНС РФ заявили про пожежу нібито в "торгово-офісній будівлі" у Москві з площею пожежа 800 кв м. Пізніше повідомили, що пожежа розгорілась до 1200 кв м. Традиційно без постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу МНС РФ

Однак деякі російські Telegram-канали вважають, що пожежа трапилась саме в будівлі адміністрації одного з районів Москви.

Пожежі в Росії — що відомо

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 19 травня, розгорілась пожежа в Ленінградській області Росії. Їй передували сильні вибухи в регіоні.

Також ми писали, що трапилась пожежа на електропідстанції "Кирилівська" в російському Новоросійську. Через це близько 20 тисяч жителів міста залишилися без електропостачання.

Додамо, що нещодавно також палало в районі нафтопереробного заводу в російському Туапсе Краснодарського краю. Влада скаржиться на атаку двох безпілотників, внаслідок чого на заводі виникла пожежа.