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В Москве масштабный пожар в здании администрации одного из районов

20 мая 2024 03:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Москве масштабный пожар в здании администрации одного из районов
Дым поднимается в результате сильного пожара ночью. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российской столице Москве загорелся пожар в здании управления района Соколиная гора в ночь на понедельник, 20 мая. Однако в российском МЧС пишут о возгорании в "торгово-офисном здании".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар в Москве 20 мая

В МЧС РФ заявили о пожаре якобы в "торгово-офисном здании" в Москве с площадью пожара 800 кв м. Позже сообщили, что пожар разгорелся до 1200 кв м. Традиционно без пострадавших.

Пожар в Москве в ночь на 20 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала МЧС РФ

Однако некоторые российские Telegram-каналы считают, что пожар произошел именно в здании администрации одного из районов Москвы.

Пожары в России — что известно

Напомним, что в ночь на воскресенье, 19 мая, разгорелся пожар в Ленинградской области России. Ей предшествовали сильные взрывы в регионе.

Также мы писали, что произошел пожар на электроподстанции "Кирилловская" в российском Новороссийске. Поэтому около 20 тысяч жителей города остались без электроснабжения.

Добавим, что недавно также пылало в районе нефтеперерабатывающего завода в российском Туапсе Краснодарского края. Власти жалуются на атаку двух беспилотников, в результате чего на заводе возник пожар.

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