В Москве масштабный пожар в здании администрации одного из районов

Дым поднимается в результате сильного пожара ночью. Иллюстративное фото: скриншот

В российской столице Москве загорелся пожар в здании управления района Соколиная гора в ночь на понедельник, 20 мая. Однако в российском МЧС пишут о возгорании в "торгово-офисном здании".

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Пожар в Москве 20 мая

В МЧС РФ заявили о пожаре якобы в "торгово-офисном здании" в Москве с площадью пожара 800 кв м. Позже сообщили, что пожар разгорелся до 1200 кв м. Традиционно без пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала МЧС РФ

Однако некоторые российские Telegram-каналы считают, что пожар произошел именно в здании администрации одного из районов Москвы.

Пожары в России — что известно

Напомним, что в ночь на воскресенье, 19 мая, разгорелся пожар в Ленинградской области России. Ей предшествовали сильные взрывы в регионе.

Также мы писали, что произошел пожар на электроподстанции "Кирилловская" в российском Новороссийске. Поэтому около 20 тысяч жителей города остались без электроснабжения.

Добавим, что недавно также пылало в районе нефтеперерабатывающего завода в российском Туапсе Краснодарского края. Власти жалуются на атаку двух беспилотников, в результате чего на заводе возник пожар.