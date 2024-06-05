Разрешение на удары по России позволило ВСУ изменить тактику

Уничтоженный комплекс С-300. Фото: Telegram/Ирина Верещук

Украина получила разрешение от Соединенных Штатов Америки на удары оружием по территории России. На этом фоне украинские военные придумали новую тактику ведения войны.

Об этом пишет Bild в среду, 5 июня.

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Удары по территории России

Киев радикально изменил свою тактику ведения войны после того, как 31 мая США разрешили использовать западное оружие на территории России.

В материале говорится, что теперь украинские беспилотники ищут дорогостоящие цели в Белгородской и Курской областях. Как только их удается обнаружить — по ним открывают огонь из западного высокотехнологичного оружия, прежде всего — ракетами Himars.

Как отмечают аналитики, это подтверждают и сами российские военные коры. Один из них сообщил, что украинская армия якобы каждый день обстреливает Белгородскую область из РСЗО Himars.

"Пока главной пораженной целью украинских военных остается самая современная российская система ПВО — комбинированный зенитно-ракетный комплекс С-300/С-400", — говорится в публикации.

Известно, что такая система была уничтожена 2 июня в 50 километрах от границы Украины, а ее стоимость оценивается в 300-500 млн евро. Вероятно, ВСУ также поразили западное оружие российский командный центр к востоку от Белгорода, военный состав в приграничном городе Шебекино и военную колонну в 50 км от границы в Курской области.

Ранее вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук показала фото уничтоженного комплекса С-300 в России.

Также в сети появился спутниковый снимок, на котором видны сгоревшие пусковые установки ЗРК С-300/400.