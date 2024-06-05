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Загарбники підтягують нові підрозділи на Харківщину — в Нацгвардії пояснили ситуацію

5 червня 2024 15:05
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Павло Зінченко
редактор
Росіяни підтягують підкріплення на Харківщину
Російські загарбники в Україні. Фото ілюстративне: рос ЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харківській області російська окупаційна армія переміщує на кордон з Україною свіжі підрозділи. В першу чергу йдеться про мотострілецькі, які мають підтримувати штурмові дії. Варто зазначити, що на цій ділянці фронту ворог протягом останніх тижнів зазнав великих втрат.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук у середу, 5 червня.

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Ворог намагається компенсувати втрати

"Втрати противника протягом цих тижнів змушують його переміщувати до цього району підрозділи для поповнення та підтримання спроб наступальних дій, а також для утримання займаних ділянок", — розповів він.

Разом з тим, Сили оборони не дають ворогу просуватися. Вони ведуть ефективні оборонні бої, подекуди контратакують.

Музичук розповів, що армія російських загарбників намагається наступати в напрямку Липців, щоб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Також окупанти ведуть наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Лук'янці.

Для розвідки місцевості у Харківській області росіяни використовують безпілотники ZALA, "Орлан" та поєднують з БпЛА типу "Ланцет". За добу нацгвардійці збили 39 ворожих дронів, за тиждень — понад 100.

Раніше ми повідомляли, що Росія примусово відправляє на фронт в Україну чоловіків, які відмовилися воювати. Це пов'язано з тим, що наступ на Харківську область розпочався недоукомплектованими військами.

Крім того, ISW виявив докази, які підтверджують захоплення росіянами близько 752 квадратних кілометрів української території у 2024 році. 

Україна
Харків
Росія
окупанти
війна
Нацгвардія
ЗСУ

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