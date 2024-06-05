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Захватчики подтягивают новые подразделения в Харьковскую область — в Нацгвардии объяснили ситуацию

5 июня 2024 15:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне подтягивают подкрепление на Харьковщину
Российские захватчики в Украине. Фото иллюстративный: русский СМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области российская оккупационная армия перемещает на границу с Украиной новые подразделения. В первую очередь речь идет о мотострелковых, которые должны поддерживать штурмовые действия. Стоит отметить, что на этом участке фронта враг в течение последних недель понес большие потери.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в среду, 5 июня.

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Враг пытается компенсировать потери

"Потери противника в течение этих недель заставляют его перемещать в этот район подразделения для пополнения и поддержки попыток наступательных действий, а также для содержания занимаемых участков", — рассказал он.

Вместе с тем Силы обороны не дают врагу продвигаться. Они ведут эффективные оборонительные бои, кое-где контратакуют.

Музычук рассказал, что армия российских захватчиков пытается наступать в направлении Липцев, чтобы выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Также оккупанты ведут наступательные действия по направлениям населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.

Для разведки местности в Харьковской области россияне используют беспилотники ZALA, Орлан и сочетают с БпЛА типа Ланцет. За сутки нацгвардейцы сбили 39 вражеских дронов, за неделю - более 100.

Ранее мы сообщали, что Россия принудительно отправляет на фронт в Украину мужчин, отказавшихся воевать. Это связано с тем, что наступление на Харьковскую область началось недоукомплектованными войсками.

Кроме того, ISW обнаружил доказательства, подтверждающие захват россиянами около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году.

Украина
Харьков
Россия
оккупанты
война
Нацгвардия
ВСУ

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